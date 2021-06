Governo: Sala, giudizio positivo, ma aspettiamo passo operativo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un giudizio positivo, ma in parte ancora sospeso, quello che il sindaco di Milano Giuseppe Sala dà del governo guidato da Mario Draghi. "Al di là che io sono estimatore e anche amico di Mario Draghi, noi non è che siamo in una fase di sospensione del giudizio, ma siamo ancora in una fase di sospensione rispetto all'operatività", ha detto Sala durante un confronto a Milano con il leader di Azione, Carlo Calenda. Il sindaco ha portato l'esempio del Recovery plan: "Sul Pnrr - ha detto - quello che noi chiediamo è chiaro, siamo in attesa di capire dal governo quando e come questi fondi verranno assegnati, quindi vedo più chiarezza di idee, di linea, però bisogna fare ancora un passo operativo. Questo per dire come stanno le cose. Quindi (il giudizio, ndr) è positivo, ma dobbiamo ancora chiamare il governo, come faremo sempre, a fare la sua parte".(Rem)