Infrastrutture: appalti pubblici, Cdm approva disegno legge delega per revisione Codice contratti

- Norme più semplici e chiare per assicurare efficienza e tempestività nell'affidamento, la gestione e l'esecuzione di contratti e concessioni; tempi certi per le procedure di gara, per la stipula dei contratti e la realizzazione degli appalti, comprese le opere pubbliche che dovranno essere sempre più orientate all'innovazione e alla sostenibilità; rafforzamento della qualificazione delle stazioni appaltanti. Sono queste le principali novità contenute nel disegno di legge delega per l'aggiornamento del Codice dei contratti pubblici approvato oggi dal Consiglio dei ministri, coerentemente con l'impegno contenuto nel Pnrr. Il testo, si legge in una nota del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili, punta ad un più stretto legame tra normativa nazionale e direttive europee, prestando una particolare attenzione alla qualificazione delle stazioni appaltanti con il potenziamento e la specializzazione del personale. Inoltre, è prevista la massima semplificazione delle procedure per gli investimenti in tecnologie verdi e digitali e per l'innovazione e la ricerca, in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell'Agenda 2030 dell'Onu, così da aumentare il grado di eco sostenibilità degli investimenti pubblici: è poi previsto l'inserimento nei bandi di gara di clausole sociali e ambientali come requisiti necessari o premiali dell'offerta al fine di promuovere la stabilità occupazionale, l'applicazione dei contratti collettivi, le pari opportunità generazionali e di genere. (segue) (Com)