Infrastrutture: appalti pubblici, Cdm approva disegno legge delega per revisione Codice contratti (2)

- "L'aggiornamento e il miglioramento del Codice degli appalti sarà attuato introducendo novità molto significative, in linea con i criteri indicati nei programmi europei: l'obiettivo è garantire l'efficienza del sistema degli appalti, favorendo la concorrenza tra gli operatori, fornendo regole chiare e garantendo allo Stato la migliore gestione degli investimenti pubblici”, ha commentato il ministro Enrico Giovannini. “Puntiamo a rendere più rapide le procedure e ad assicurare tempi certi per la realizzazione delle opere pubbliche, in coerenza con il Pnrr e con i principi di sostenibilità economica, sociale e ambientale: il disegno di legge approvato oggi mira a semplificare e snellire l'attuale disciplina per facilitare l'operatività delle stazioni appaltanti e delle imprese, che sempre di più si mostrano orientate all'innovazione e alla sostenibilità”, ha aggiunto, sottolineando la necessità di “fare presto e bene nel pieno rispetto delle norme in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro, tutela dei lavoratori, di trasparenza e di legalità". (segue) (Com)