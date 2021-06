Governo: Brunetta, mettere in crisi esecutivo Draghi? Bancarotta il giorno dopo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Grazie alla straordinaria congiuntura astrale del momento Merkel in Europa e del momento Draghi in Italia, con questo governo di unità nazionale praticamente nulla è impossibile. È possibile fare tutto o quasi. La sostanziale tranquillità, rispetto al governo, del Paese, degli osservatori, delle forze politiche, è sotto gli occhi di tutto. Nessuno sano di mente può pensare di metterlo in crisi: avremmo la bancarotta il giorno dopo". Lo ha detto il ministro per la Pubblica amministrazione, Renato Brunetta, intervenendo alla presentazione del libro di Roberto Napoletano, "Mario Draghi. Il ritorno del cavaliere bianco". "Saremmo - ha spiegato Brunetta - a livello spazzatura e dovremmo andare a caccia di risorse sui mercati pagando rendimenti che sarebbero multipli di 10, 20, 30 volte i rendimenti che paghiamo oggi. A questo governo potenzialmente nulla è precluso. Stanno succedendo cose strane, bellissime: abbiamo approvato il Pnrr e le prime riforme nei tempi previsti, abbiamo preso 10 'A' e una 'B' nel giudizio della Commissione Ue sul Piano e gli investitori stranieri stanno pensando di investire qui perché l'Italia sembra un Paese diverso da prima. Non era mai successo, a parte gli anni del boom. Anche oggi siamo in boom economico. Avendo perso quasi il 10 per cento del Pil nel 2020, viaggiamo ora a tassi del +5, +6 per cento quest'anno e speriamo anche l'anno prossimo, grazie al trascinamento". (Rin)