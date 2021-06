Ue. Gentiloni, in Italia serve sentimento di missione nazionale sulla ripresa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mai come oggi passi in avanti possibili dell'Unione europea dipendono dai risultati che avrà l'Italia nel raggiungere gli obiettivi del piano nazionale di ripresa e resilienza e quello che serve è il sentimento di una missione nazionale, che è ancora poco presente. Lo ha detto il commissario europeo all'Economia, Paolo Gentiloni, all'evento "L'economia italiana in Europa: la sfida della convergenza" organizzato dalla Fondazione Astrid. "Non stiamo cercando un rimbalzo economico e basta, perché questo è già nelle cose. Perché più o meno nel corso dell'anno prossimo tutti i Paesi torneranno ai livelli pre Covid e alcuni Paesi torneranno anche ai percorsi di crescita che erano immaginati nel 2019", ha ricordato. "In realtà noi cerchiamo una cosa fondamentale e cioè la possibilità che l'uscita da questa crisi, con l'enorme impiego di risorse pubbliche che è stato fatto, consenta all'Europa di uscire da un periodo ventennale di bassa crescita e per quanto riguarda l'Italia di bassa, bassa crescita, e di aprire una fase di crescita più sostenuta e sostenibile", ha aggiunto. Questa è la scommessa del Recovery e "per renderla credibile, dovremo mettere le mani alle nostre regole europee", ha continuato. (segue) (Beb)