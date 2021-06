Ue. Gentiloni, in Italia serve sentimento di missione nazionale sulla ripresa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non parlo dei Trattati, ma di tutto il complesso di regole del Fiscal Compact, del Six Pack e Two Pack", ha proseguito. "Servono regole comuni. Sarebbe un paradosso se dopo un passo avanti così rilevante nella politica economica comune si mettesse in discussione il presupposto che servono regole comuni. Ma devono essere realistiche, adattarsi alla realtà" che è quella dove "il livello medio del debito dell'eurozona è del 102 per cento e dove i Paesi che rispettano la regola del 3 per cento quest'anno saranno due o tre". Questo "non significa mettere in discussione le soglie dei Trattati, sappiamo che non hanno un razionale economico, era la media del debito dei Paesi all'epoca quel 60 per cento, ma sappiamo che se partiamo dalla fine, cioè dalla modifica di quelle soglie, non andiamo molto lontano", ha proseguito. "Dobbiamo lavorare sulle regole per rendere" credibile e reale "il percorso di rientro dal debito", che "è indispensabile al di là delle soglie ed è particolarmente importante per un Paese come l'Italia che lo ha particolarmente alto. E per quanto il debito costi molto molto meno e non rappresenti una emergenza rispetto ad anni fa, il fatto di rientrare da questi livelli credo sia scontato", ha detto ancora Gentiloni. (segue) (Beb)