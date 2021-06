Ue. Gentiloni, in Italia serve sentimento di missione nazionale sulla ripresa (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il commissario quindi servono "regole attuabili e che infine incoraggino la crescita". Quindi, che "evitino il percorso della crisi precedente in cui alla fine gli investimenti pubblici netti si sono ridotti a zero con difficoltà alla ricostruzione del capitale in molti Paesi". Questa possibilità di modifica di regole "io credo che aiuterebbe anche il compito della Bce nella sua transizione. Perché anche la Bce prima o poi, ma non è tema che riguarda la Commissione europea, avrà una fase diversa. Ma se sarà parallela a una politica economica e a delle regole comuni europee più capaci di sostenere la crescita, credo che questa nuova fase sarà facilitata", ha proseguito. "In tutto questo l'Italia è cruciale. E' destinataria di un terzo di questo programma" di ripresa. "E per l'Italia uscire dalla bassa crescita, se questo è l'obiettivo strategico, è particolarmente necessario. Quindi, mai come oggi passi in avanti possibili dell'Ue dipendono dai risultati che avrà l'Italia, conducendo una politica prudente sul debito che è comunque necessaria quale che sia l'evoluzione delle regole europee, ma soprattutto raggiungendo i risultati previsti dal nostro piano di ripresa e resilienza", ha specificato. (segue) (Beb)