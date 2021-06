Ue. Gentiloni, in Italia serve sentimento di missione nazionale sulla ripresa (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il piano è di certo ambizioso. Guardate le scadenze e gli obiettivi di investimenti e di riforme, soprattutto, del primo anno di questo piano e se li guardate, parlo di fisco, pubblica amministrazione, giustizia, concorrenza, tirerete un sospiro di sollievo perché non fate parte del governo", ha evidenziato Gentiloni. "Ma non è solo il governo. E questo elemento lo ripeto spesso e un po' mi preoccupa. Il governo grazie alla leadership del (premier Mario) Draghi fa la sua parte. Quello che serve a mio parere è il sentimento di una missione nazionale", ha specificato. "Se diciamo che il piano è senza precedenti, che può cambiare le sorti dell'Europa, che un terzo delle risorse arriva all'Italia, che è il Paese che più di altri deve uscire dalla bassa crescita, dobbiamo avere l'idea che siamo all'inizio, ma durerà poco questo piano, di una vera e propria missione nazionale in cui il Parlamento, le classi dirigenti, il mondo del lavoro, la cultura, tutti dovrebbero sentirsi mobilitati. Diciamo la verità: questa dimensione non è del tutto presente. Penso che la dimensione della sfida, e non riguarda soltanto il governo, dovrebbe essere fondamentale se siamo convinti che la posta in gioco è così alta", ha concluso. (Beb)