Edilizia: De Petris (Leu), incomprensibile ostruzionismo contro norma per demolizione costruzioni abusive (2)

- "Il fine della norma, nella sua versione originaria e corretta, era difendere la legalità contro la piaga degli abusi edilizi, nei confronti dei quali le ordinanze di demolizione vengono disattese nell'80 per cento dei casi. Circoscrivere il potere di demolizione affidato ai prefetti ai soli abusi successivi al settembre 2020 significa impedire la demolizione della stragrande maggioranza degli edifici abusivi. Non si capisce dunque il senso di questo strenuo ostruzionismo e sorge inevitabilmente il dubbio che l'obiettivo sia proprio depotenziare la norma impedendo le demolizioni e il ripristino della legalità. Ci auguriamo pertanto che queste resistenze vengano rapidamente superate e si possa tornare al più presto alla legalità restituendo ai Prefetti il potere di eseguire tutte le ordinanze di demolizione", conclude la presidente De Petris. (Com)