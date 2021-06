Roma 2021: Michetti, grazie a Meloni per sue parole di stima, Capitale merita di voltare pagina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ringrazio Giorgia Meloni per le parole di stima e sostegno. La competenza e la professionalità sono al centro del nostro progetto. Roma merita di voltare pagina e l'obiettivo prioritario è quello di vivere in una città più efficiente, sicura e pulita. Insieme alle forze politiche, civiche e sociali che si stanno mobilitando renderemo nuovamente bella e vivibile la Capitale". Così in un post su Facebook il candidato sindaco per il centrodestra Enrico Michetti. (Rer)