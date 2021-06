Europei: Sala a Salvini, non prendiamo lezioni da chi tifa Italia ad anni alterni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non prendiamo lezioni da chi tifa Italia ad anni alterni". Così il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, in un post su Facebook replica al segretario della Lega Matteo Salvini, che su Twitter lo ha accusato di essere contro gli Azzurri, invitandolo a occuparsi "di problemi veri e non di inginocchiamenti". "Qualche giornale ha scritto che io sarei 'contro gli azzurri'. E il solito Salvini ne ha approfittato per farci sopra campagna elettorale", dichiara Sala, precisando: "Non ce l'ho con gli azzurri. Ce l'ho con il modo farraginoso e ottuso che ha il mondo del calcio italiano di trattare certi argomenti. Per me ogni giocatore dovrebbe poter decidere liberamente se aderire o meno a una campagna contro il razzismo. Senza inutili polemiche o decisioni a metà, incomprensibili ai più". "Tiferò con passione per la nostra Nazionale. Lo farò venerdì sera come faccio da circa sessant'anni a questa parte", assicura il sindaco di Milano, che conclude: "Mi fa sorridere che Salvini, che diceva che 'non è scritto nella Costituzione che si debba tifare Italia', Salvini che invitava a tifare Francia e che esultò al gol di Trezeguet che ci fece perdere in finale, oggi voglia dare lezioni a me. La Nazionale si tifa sempre, non un anno sì e un anno no. E si tifa per passione, non per convenienza elettorale". (Rem)