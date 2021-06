Imprese: Unicredit emette 750 milioni di euro di strumenti Additional Tier 1

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Unicredit ha collocato oggi un'emissione di strumenti “Additional tier 1” destinata ad investitori istituzionali per un totale di 750 milioni di euro. Stando al relativo comunicato stampa, la banca ha deciso di procedere con l'operazione allo scopo di continuare a rafforzare la propria base di capitale, sfruttando la finestra di mercato positiva: gli strumenti di tale tipologia contribuiscono a rafforzare il tier 1 ratio e completano il piano di funding di Unicredit per il 2021 per questa tipologia di strumento. L’emissione, prosegue la nota, avviene a seguito di un processo di book building che ha prodotto una domanda per oltre 2,25 miliardi di euro da parte di più di 180 investitori, consentendo di rivedere al ribasso la guidance, inizialmente indicata in area 4,875 per cento, e di fissare la cedola a 4,45 per cento. Il bond è stato distribuito a diverse tipologie di investitori istituzionali quali fondi (82 per cento), assicurazioni e fondi pensione, hedge funds e banche, con la seguente ripartizione geografica nell’allocazione finale: Regno Unito al 47 per cento, Francia al 14, Germania/Austria/Svizzera al nove, Italia al nove, Nord America offshore all’otto, Medioriente/Asia al sei. I titoli sono perpetui (con scadenza collegata alla durata societaria di Unicredit) e possono essere richiamati dall'emittente in qualsiasi giorno di calendario nel semestre che inizia il 3 dicembre 2027 e termina il 3 giugno 2028 e successivamente in qualsiasi data di pagamento cedola. La cedola a tasso fisso riconosciuta fino a giugno 2028 è pari a 4,45 per cento all'anno pagata su base semestrale: in seguito, se non verrà esercitata la facoltà di rimborso anticipato, la stessa verrà ridefinita ad intervalli di cinque anni sulla base del tasso swap di pari scadenza vigente al momento e maggiorato di 460,6 punti base, calcolato su base annuale e rideterminato su base semestrale come da prassi di mercato. (Com)