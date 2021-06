© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Autorità del Canale di Suez riceverà un risarcimento di 540 milioni di dollari dalla compagnia giapponese proprietaria della portacontainer Ever Given per le perdite derivanti dalla chiusura del corso d'acqua per sei giorni alla fine dello scorso marzo. Lo hanno riferito fonti egiziane ad "Agenzia Nova". La società giapponese pagherà il risarcimento a rate, hanno chiarito le fonti. (Cae)