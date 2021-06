Iraq: premier Al Kadhimi chiede alla Nato di ampliare il quadro della missione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro iracheno, Mustafa al Kadhimi, ha invitato la Nato ad ampliare il quadro della sua missione in Iraq e a continuare a sviluppare le capacità delle forze irachene, nel corso dell'incontro avvenuto a Bruxelles con il segretario generale dell'Alleanza, Jens Stoltenberg. Secondo quanto riferisce una nota dell'ufficio stampa di Al Kadhimi, la coalizione ha ribadito il suo continuo sostegno a Baghdad nella lotta al "terrorismo". Le parti hanno discusso della cooperazione e del partenariato tra l'Iraq e i Paesi della Nato a livello politico, economico, securitario e commerciale. Al Kadhimi ha discusso delle misure per ampliare il quadro della missione Nato in Iraq, secondo le priorità di sicurezza irachene e in coordinamento preventivo con il governo, sottolineando che l'importanza di sviluppare relazioni è nell'interesse del popolo iracheno e della stabilità della regione e del mondo. Inoltre, il primo ministro ha sottolineato l'importanza che l'Iraq non sia un teatro per la risoluzione dei conflitti, o una base di lancio per l'aggressione contro nessuno dei Paesi vicini. (Res)