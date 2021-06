© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti in programma domani a Milano e in Lombardia.COMUNEIl sindaco di Milano Giuseppe Sala partecipa all’Assemblea generale di Assolombarda 2021.MilanoSesto – Ex Aree Falck, viale Italia, 572 - Sesto San Giovanni/Mi (ore 11)Il sindaco di Milano Giuseppe Sala e l'assessore alle Politiche per il lavoro, attività produttive e commercio Cristina Tajani, accompagnati da Sergio Monfrini, presidente del Consorzio Morsenchio e Assofood (Confcommercio Milano), inaugurano il rinnovato Mercato Morsenchio.Mercato comunale coperto Morsenchio, Largo Guerrieri Gonzaga (ore 16)Si riunisce da remoto il Consiglio comunale di Milano.Streaming sul sito del Comune (dalle 16 alle 20)REGIONEIl presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana partecipa all’Assemblea generale di Assolombarda 2021.MilanoSesto – Ex Aree Falck, viale Italia, 572 - Sesto San Giovanni/Mi (ore 11)L'assessore allo Sviluppo economico di Regione Lombardia, Guido Guidesi, visita l'azienda “MPM Mechanics” di Monza, rilevata lo scorso gennaio da tre dipendenti.MPM Mechanics, via Umberto Boccioni, 10 - Monza (ore 16:45)Secondo appuntamento con “La Lombardia è famiglia” con l'assessore regionale alla Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità Alessandra Locatelli.Streaming sul sito di Regione Lombardia (dalle 10:30 alle 13)VARIEAssemblea Generale di Assolombarda 2021, con il presidente di Confindustria Carlo Bonomi, l’amministratore delegato di MilanoSesto Giuseppe Bonomi, il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana, il ministro dell’Economia e delle Finanze Daniele Franco, il sindaco di Milano Giuseppe Sala e il presidente di Assolombarda Alessandro Spada. Punto stampa al termine.MilanoSesto – Ex Aree Falck, viale Italia, 572 - Sesto San Giovanni/Mi (ore 11)Cerimonia di premiazione del Fedrigoni Top Award 2021 dall’Adi Design Museum di Milano, dove le opere vincitrici saranno esposte. Dopo il saluto dell’amministratore delegato del gruppo Fedrigoni, Marco Nespolo, intervengono Juan Mantilla (Global Head of Creativity di Kiko); Roger Botti (direttore generale e creativo di Robilant Associati); Simon Esterson (presidente della giuria e Art Director di Eye Magazine e di Pulp) e Martina Corradi (Marketing manager per Hp Indigo); Silvana Amato (docente ed esperta di grafica editoriale); Frank Goerhardt (Global Publishing director di Taschen) e Simon Esterson. Evento streaming (ore 14:30)Primo giorno di Interactive Summer Forum di Ispi con, tra gli altri, Romano Prodi, Irene Tinagli e Ilaria Capua.(dalle 15 alle 17:30)Simposio con Stefano Bettera “Oltre le barriere architettoniche e culturali, modelli di città e ambienti sostenibili per il futuro: Milano, Lombardia, Italia”. In apertura ospite speciale Enrico Ruggeri.Abbazia Mirasole, str. Consortile Mirasole, 7 - Opera/Mi (ore 17)Presentazione del volume di Assimpredil Ance “Otto racconti di Milano – verso un nuovo progetto di città”. Introduzione: Marco Dettori. Relatori: Luciano Gualzetti; Alessandro Maggioni; Francesca Zirnstein; Cino Zucchi. Conclusioni, Salvatore Carrubbaevento on line (ore 17)Presentazione del libro “Un tesoro al piano terra. La geologia che non ti aspetti” di Andrea Moccia. Insieme all'autore intervengono Fiorenzo Galli, direttore generale del Museo Nazionale Scienza e Tecnologia e Tony Severo, speaker di Radio 105.Museo Nazionale Scienza e Tecnologia - Auditorium, via San Vittore, 21 (ore 18:30) (Rem)