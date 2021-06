Lavoro: Orlando, grande risultato accordo con parti sociali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro del Lavoro, Andrea Orlando, informa che "oggi abbiamo approvato ulteriori strumenti per aiutare imprese e lavoratori a gestire un passaggio senza danni sociali e per mantenere livelli occupazionali e capacità competitiva per le imprese" e su Facebook aggiunge: "L’accordo con le parti sociali è stato un grande risultato per raggiungere questi obiettivi. Il dialogo sociale è molto importante e una sua ripresa può aiutare ad affrontare le domande che arrivano dal Paese e le prossime sfide".(Rin)