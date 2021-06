Kosovo: ministra Esteri Gervalla, truppe kosovare oggi lavorano a fianco di quelle Usa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per la prima volta nella storia il Kosovo è impegnato con le proprie truppe a fianco delle Forze armate degli Stati Uniti. Lo ha sottolineato la ministra degli Esteri kosovara Donika Gervalla, nel suo intervento alla riunione ministeriale della Coalizione globale anti-Daesh, acronimo arabo di Stato islamico dell’Iraq e del Levante, tenuta quest’oggi per la prima volta in Italia, come riferisce il profilo Twitter del dicastero da lei guidata. "Al contempo, il Kosovo ha dato attuazione ai programmi per la deradicalizzazione e la reintegrazione, come parte essenziale della lotta contro l'estremismo", ha affermato Gervalla. (Alt)