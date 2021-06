Serbia-Kosovo: patriarca Porfirije, albanesi sono nostri fratelli (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I cittadini della Serbia "non devono lasciare" dei conflitti ai propri figli, ha detto Vucic nel corso della cerimonia. Rivolgendosi ai cittadini, il presidente ha affermato che la Serbia "è risorta dalla sconfitta" e che oggi è un Paese libero in cui sono i suoi cittadini a decidere. "Dobbiamo fare del nostro meglio per porre fine alla morte. Questo è il più grande monumento ai re Lazar e Milos e a tutti gli eroi del Kosovo. La libertà è sacra, ma lo è anche la pace e insieme valgono di più", ha osservato il capo dello Stato. La Serbia, ha aggiunto Vucic, celebra Vidovdan come un vincitore, come un popolo e uno Stato che è risorto dalla sconfitta. (Seb)