Ue: Lajcak, riunione Visegrad e Balcani occidentali è appello rivolto ai 27 Paesi dell'Ue

- L'incontro di oggi tra i ministri degli Esteri del Gruppo di Visegrad (V4) e dei Paesi dei Balcani occidentali è un appello rivolto a tutti i 27 Paesi dell'Ue. Lo ha detto lo slovacco Miroslav Lajcak, rappresentante speciale dell'Unione Europea per i Balcani occidentali e il dialogo Belgrado-Pristina, ospite dell'evento a Rogalin, in Polonia. Lajcak ha ringraziato la presidenza di turno polacca del V4 per la dedizione alla partnership con la regione balcanica e ha dichiarato che l'evento di oggi "è stato anche un'occasione di discutere metodi importanti e creativi attraverso i quali poter avvicinare la regione all'Unione europea". (Vap)