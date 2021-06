Kosovo: opposizione critica governo Kurti per primi 100 giorni al potere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I principali partiti dell'opposizione kosovara hanno criticato l'operato del governo guidato dal premier Albin Kurti in occasione dei primi 100 giorni al potere. Il leader della Lega democratica del Kosovo (Ldk), Lumir Abdixhiku, ha osservato che il governo Kurti non è stato in grado di portare risultati concreti. "Molte parole, molte foto, ma non azioni: questo dovrebbe essere uno dei peggiori inizi che il Kosovo abbia mai avuto", ha dichiarato Abdixhiku scrivendo su Facebook. "Il sequestro" dello Stato continua, secondo il leader dell'Ldk, soltanto con alcune modifiche nelle persone al potere. Anche il Partito democratico del Kosovo (Pdk) ha criticato il governo Kurti. Il deputato Betim Gjoshi, ha parlato di risultati "scarsi" e non a beneficio dei cittadini". "Questo governo è persino più debole di quanto i più scettici avessero pensato", ha dichiarato. (segue) (Alt)