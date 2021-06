Kosovo: opposizione critica governo Kurti per primi 100 giorni al potere (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il premier kosovaro Kurti ha intanto ricevuto una lettera dall'Alto rappresentante per la politica estera dell'Unione europea Josep Borrell. Lo ha fatto sapere ieri l'esecutivo di Pristina tramite una nota. Ringraziando il premier Kurti per la lettera e il dono di accompagnamento inviati lo scorso 30 aprile, Borrell si è detto grato per l'occasione di incontrare di persona il capo del governo kosovaro a Bruxelles "già tre volte" da quando ha assunto la guida dell'esecutivo a Pristina nel marzo del 2021. "Questo invia un segnale forte sulla stretta partnership tra Ue e Kosovo", ha osservato Borrell nella lettera. (segue) (Alt)