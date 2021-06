Kosovo: Stoltenberg domani in visita a Pristina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg si recherà domani in visita in Kosovo, dove avrà un colloquio con il comandante della missione Kfor generale Franco Federici. Nel corso della sua visita, Stoltenberg avrà anche colloqui bilaterali con la presidente kosovara Vjosa Osmani, con il premier Albin Kurti e con il leader della Lista serba Goran Rakić. Nei giorni scorsi, a Roma a margine della riunione ministeriale della Coalizione globale anti-Daesh, la ministra degli Esteri kosovara Donika Gervalla ha avuto un incontro con il segretario generale della Nato. Secondo quanto scritto dal ministero degli Esteri di Pristina su Twitter, il colloquio tra Stoltenberg e Gervalla è stato incentrato sulla prossima visita del segretario generale Nato in Kosovo il primo luglio. "Bello vedere l'impegno incrollabile nei confronti della sicurezza del Kosovo e dei suoi cittadini", ha dichiarato la ministra degli Esteri di Pristina. "Il Kosovo non dimenticherà mai che la Nato ha salvato il nostro Paese e il nostro popoli nei momenti decisivi", ha aggiunto. (Alt)