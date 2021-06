© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ufficio del procuratore generale russo ha riconosciuto come indesiderabili le attività di tre organizzazioni non governative britanniche e di una francese, tutte associate all'imprenditore russo Mikhail Khodorkovskij. Lo ha reso noto la stessa Procura su Telegram. La Procura generale ha riconosciuto indesiderabile Future of Russia Foundation, Khodorkovsky Foundation, Oxford Russia Fund e European Choice.(Rum)