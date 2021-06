M5s: direttivo Senato, pieno sostegno a Crimi, vado avanti nel suo lavoro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Vito Crimi esprimiamo il nostro pieno ed incondizionato sostegno in questa delicata fase politica dove il suo ruolo si rivela ancora oggi imprescindibile. Così in una nota il direttivo del gruppo Movimento 5 Stelle al Senato. "Per Vito parlano la sua storia, la passione, la serietà ed il suo storico attivismo al servizio del Movimento 5 Stelle. Da più di un anno Vito lavora incessantemente per gestire una difficile e delicata fase transitoria, coincisa peraltro con un periodo drammatico per il nostro Paese. A lui oggi rivolgiamo un accorato appello affinché vada avanti nel suo generoso sforzo verso un rinnovamento serio ed un reale rilancio del Movimento 5 Stelle", aggiunge. (Rin)