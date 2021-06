Rifiuti: flash mob Fd'I in Campidoglio, "Raggi-Zingaretti vergognatevi"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per dire basta all'invasione dei rifiuti a Roma, questa mattina è andato in scena un flash mob in Campidoglio, organizzato da Fulvio Giuliano, Dirigente Nazionale di Fd'I e dai consiglieri municipali di Fd'I Giordana Petrella, Marco Giovagnorio, Isabel Giorgi,Paolo Malara e altri esponenti di tutti i Municipi di Roma. La delegazione di Fd'I ha esposto uno striscione con scritto: "Rifiuti Roma, Raggi-Zingaretti vergognatevi" e buste della spazzatura simboliche, piene di palloncini colorati visto che la città è ormai piena di quelli neri maleodoranti. "I cittadini, oltre allo scempio in tema di decoro, sono costretti a convivere con la puzza che proviene dai rifiuti che sono a terra e nei cassonetti presi d'assalto da topi, gabbiani, cinghiali e vermi - affermano gli esponenti di Fd'I -. Complice anche le altissime temperature estive siamo al un passo dall'emergenza sanitaria. Regione e Comune sono i responsabili della situazione di Roma. E' un'emergenza che dura da troppi giorni e non possiamo più aspettare che qualcuno faccia qualcosa. I cittadini sono al limite della pazienza e Roma merita di più", concludono gli esponenti di Fratelli d'Italia. (Com)