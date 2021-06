© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo il quotidiano bollettino diramato oggi da Regione Lombardia sulla diffusione del Coronavirus continuano a diminuire i ricoverati nelle terapie intensive (-1, per un totale di 51 ricoverati) e nei reparti (-30, per un totale di 129). A fronte di 32.346 tamponi effettuati, sono 129 i nuovi positivi (0,3 per cento). I decessi segnalati sono due, per un totale di 32.346. (Rem)