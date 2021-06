Grecia: ministro Salute, non in programma vaccinazioni anti Covid nelle spiagge

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non c'è alcun piano di iniziare a condurre le vaccinazioni nelle spiagge e nelle piazze della Grecia a partire da luglio. Lo ha detto il ministro della Salute ellenico, Vassilis Kikilias, parlando oggi nel primo giorno della sua visita a Creta. Secondo il ministro, quindi "l'operazione libertà (nome con cui viene indicata la campagna di vaccinazione greca) non valuta un piano di vaccinazione nelle spiagge". "Creta è pioneristica e dovrebbe essere pioneristica anche per quanto riguarda le vaccinazioni", ha aggiunto Kikilias, osservando che a breve nell'isola inizierà una nuova fase della campagna di vaccinazione basata su visite e casa per immunizzare coloro che vivono in aree remote e non possono recarsi nei centri vaccinali.(Gra)