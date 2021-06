Vaticano-Libano: patriarca maronita Rai a Roma per incontro di preghiera per Paese dei cedri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il patriarca maronita, il cardinale Bechara Boutros Rai, e una delegazione di patriarchi orientali cattolici e ortodossi, sono giunti a Roma oggi per partecipare all'incontro di preghiera e meditazione per il Libano, che prende il via domani, primo luglio. Lo riferisce l'agenzia di stampa libanese "Nna". L'incontro è stato convocato da Papa Francesco e ha come tema “Il Signore Dio ha progetti di pace. Insieme per il Libano”. L'evento si concluderà venerdì 2 luglio e vedrà la partecipazione del nunzio apostolico in Libano, monsignor Joseph Spiteri, e dei dieci capi delle comunità cristiane: per parte cattolica, il patriarca di Antiochia dei maroniti cardinale Ra, quello siro-cattolico Ignace Youssef III Younan, quello melkita Youssef Absi, il vescovo caldeo Michel Kassarj e il vicario apostolico latino, monsignor Cesar Essayan. Le giornate di preghiera mirano a lanciare un accorato appello per la popolazione stremata dalla dilagante povertà, dall’impasse politica e dall’emergenza pandemica. (Res)