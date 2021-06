Torino 2021: Calenda, sostenere Lo Russo? Se sono certo non ci siano i 5 Stelle

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Azione alle prossime amministrative di Torino sosterrà il candidato Pd Stefano Lo Russo solo se il centrosinistra non si candiderà con il Movimento 5 Stelle. Lo ha spiegato il leader e candidato sindaco di Roma, Carlo Calenda, a margine di un confronto a Milano con il sindaco Giuseppe Sala. A chi gli chiedeva se il suo partito sosterrà la candidatura di Lo Russo o presenterà una propria alternativa, Calenda ha risposto: "Vedremo. Stiamo discutendo, io voglio essere certo al cento per cento che non ci siano i 5 stelle, per me questa questione è dirimente". (Rem)