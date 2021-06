Centrodestra: Tajani (FI), serve una grande forza per vincere le elezioni nel 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il centrodestra vincerà le elezioni nel 2023 e quindi serve un salto di qualità, serve una grande forza che non è una fusione a freddo, ma un grande sogno da regalare agli italiani. Lo ha detto il coordinatore nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani, a margine dei lavori del Parlamento europeo. "Siamo assolutamente convinti che nel 2023 il centrodestra vincerà le elezioni. Però bisogna anche governare il Paesi nei prossimi anni, dal 2023 al 2050", ha dichiarato. "Ecco perché serve un salto di qualità, serve qualche cosa di nuovo, serve una grande forza che non è una fusione a freddo o una somma di tre forze politiche diverse, ma è un grande sogno da regalare agli italiani con una strategia politica per trasformare questo Paese e farlo essere protagonista in Europa e nel mondo nei prossimi anni", ha detto. "Una forza politica legata alla famiglia del Ppe, una grande forza di centrodestra liberale, garantista, riformista che può avere al proprio interno, come accade anche nel partito repubblicano americano, diverse sensibilità, anzi queste diverse sensibilità in una grande forza possono risaltare ancora di più. Ma non è una scelta per domattina, ma per il futuro", ha spiegato Tajani. (segue) (Beb)