Centrodestra: Tajani (FI), serve una grande forza per vincere le elezioni nel 2023 (2)

- "Forza Italia si presenterà alle elezioni amministrative col proprio simbolo", di cui "siamo orgogliosi", e "ci auguriamo che in tutte le città ci possa essere una coalizione di centrodestra forte e vincente", ha proseguito. "L'orientamento è questo, stiamo puntando ad avere candidati civici. A Milano ci sono più ipotesi: dobbiamo trovare, in tempi rapidi, ma senza farci condizionare dalla fretta, un candidato o una candidata vincente, ma anche abile nel poter governare la città di Milano in futuro", ha sottolineato. "Lo stesso discorso vale per la città di Napoli. (Catello) Maresca sarebbe un buon candidato civico, che a noi non dispiace, ma non possiamo rinunciare al nostro simbolo. L'appello che ha fatto mi sembra di apertura, quindi guarderemo con attenzione le sue proposte fermo restando che il simbolo di Forza Italia non può sparire nella scheda elettorale per le elezioni del Comune di Napoli", ha specificato. (segue) (Beb)