Centrodestra: Tajani (FI), serve una grande forza per vincere le elezioni nel 2023 (3)

- "L'appello che ha lanciato il presidente (Silvio) Berlusconi è rivolto a tutte le forze del centrodestra, a tutti gli elettori", ha ricordato Tajani. "Il riferimento centrodestra unito richiama anche quella che è la sigla della Cdu tedesca che è la grande forza cristiana e democratica che rappresenta un po' il perno della famiglia del Ppe e la pietra angolare della politica europea, dell'economia sociale di mercato. Anche questo confronto con la Germania è per noi importante", ha continuato. Quindi il partito unico sarebbe "una forza che dovrà in futuro essere in grado di garantire un ruolo all'Italia. Ci sono tanti argomenti, compreso il Patto da ridiscutere. Noi crediamo ci sia ancora tempo per rimettere in uso un Patto che va assolutamente modificato per quanto riguarda il futuro, però non può essere un Patto di stabilità che punisce alcuni Paesi a vantaggio di altri", ha ribadito. (Beb)