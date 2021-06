Usa: edificio crollato, sale a 16 il bilancio delle vittime a Miami

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È salito a 16 morti il bilancio del crollo di un edificio avvenuto sette giorni fa a Sunrise, in Florida, dopo il recupero di diversi corpi nella notte. Lo ha reso noto in conferenza stampa la sindaca della contea di Miami-Dade, Danielle Levine Cava, secondo cui sono 147 le persone che tuttora risultano scomparse. Il rinvenimento di nuovi corpi era già stato preannunciato nelle scorse ore dal colonnello israeliano Golan Vach, alla guida di uno dei team di soccorso che stanno collaborando alle disperate ricerche tuttora in corso. Secondo l’ufficiale, potrebbero ancora essere trovati dei sopravvissuti, ma questa possibilità si fa sempre più flebile con il passare delle ore.(Nys)