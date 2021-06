Sicilia: assessore Falcone domani a apertura al traffico sp 49 e sp 46 nel Ragusano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'assessore regionale alle Infrastrutture Marco Falcone domani alle ore 10.30 sarà in visita nel Ragusano per l'apertura al traffico di due tratti della Sp 49 "Ispica-Pachino" e della Sp 46 "Ispica-Pozzallo", accompagnato dal commissario del Libero consorzio, Salvatore Piazza. L'annuncio in una nota della Regione. L'ammodernamento delle due arterie, che costituiscono il primo stralcio di lavori per un importo di 4,5 milioni di euro, rientra nel piano di potenziamento della viabilità fra il nuovo tratto Rosolini-Ispica dell'autostrada Siracusa-Gela - in procinto di essere inaugurato - e il porto di Pozzallo. Saranno presenti il sindaco di Ispica, Innocenzo Leontini, i tecnici del Libero consorzio di Ragusa, parlamentari e amministratori locali del territorio. (Ren)