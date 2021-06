Libia: Lavrov, necessario tenere elezioni entro fine dicembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le elezioni parlamentari e presidenziali in Libia dovrebbero tenersi alla fine di dicembre, secondo gli accordi esistenti. Lo ha affermato il ministro degli Esteri russo, Sergei Lavrov, parlando in conferenza stampa dopo l'incontro ad Antalya con l'omologo turco Mevlut Cavusoglu. "Vogliamo che gli accordi che sono stati raggiunti lo scorso autunno a Ginevra sotto l'egida dell'Onu vengano attuati. Ciò presuppone la formazione di una base legislativa per la riforma costituzionale, per lo svolgimento delle elezioni. Questo è stato concordato dagli stessi libici", ha affermato il ministro russo. "L'ex regime ancora gode di un'influenza significativa sul popolo libico", ha aggiunto Lavrov.(Rum)