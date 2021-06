Milano: Barberis, intervento per cancellare sei mesi di Tari, risultato importante

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Un risultato molto importante e fortemente voluto dal Partito Democratico, con questo intervento riusciamo a cancellare sei mesi di Tari sul 2021 a tutte le attività colpite da lockdown: per settori che vanno dal commercio, all'artigianato, dal sociale, al turismo alla cultura. Una manovra da 36 milioni di euro alla quale abbiamo voluto affiancare un forte incremento degli sconti per le utenze domestiche più fragili", dichiara Filippo Barberis, capogruppo Pd in Consiglio comunale. "Un segnale forte e molto concreto degli sforzi che come Amministrazione siamo determinati a fare per sostenere cittadini e categorie più in difficoltà, perchè la città riparta, senza lasciare indietro nessuno". (Com)