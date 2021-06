Mipaaf: protocollo intesa con Federazione Cuochi e Accademia del tartufo nel mondo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dare slancio a una cultura gastronomica sostenibile e gourmet che favorisca il consumo e giusto impiego del tartufo a tavola, la sua promozione attraverso pubblicazioni ed eventi nazionali o internazionali, nonché la creazione, in cucina e in sala, di nuove competenze e mestieri. È lo spirito con cui è stato siglato il protocollo d’intesa tra il Mipaaf, la Federazione italiana cuochi e l’Accademia del tartufo nel mondo. L’accordo è stato sottoscritto oggi nella sala Clemente del ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali dal sottosegretario Gian Marco Centinaio per il ministero, dal presidente della Fic, Rocco Cristiano Pozzulo, e dal presidente dell’Atm, Giuseppe Cristini. Le parti hanno inoltre auspicato la creazione di un tavolo tecnico e di un comitato scientifico di studio per valorizzare e promuovere nel mondo la filiera del tartufo italiano. Tra le finalità del protocollo d’intesa c’è la valorizzazione della cucina italiana di qualità a livello internazionale e il favorire iniziative di formazione degli operatori. Allo stesso tempo si punta a informare i consumatori per renderli consapevoli delle proprie scelte alimentari e sostenere e diffondere le peculiarità della dieta Mediterranea. (segue) (com)