Mipaaf: protocollo intesa con Federazione Cuochi e Accademia del tartufo nel mondo (2)

- “Quest’accordo favorisce sinergie utili a migliorare le produzioni gastronomiche e agroalimentari attraverso il rispetto dei criteri di adeguatezza normativa, della sostenibilità e della certificazione della qualità e della sicurezza – evidenzia il sottosegretario al Mipaaf Gian Marco Centinaio -. Si tratta inoltre di un ulteriore strumento per rispondere alle crescenti esigenze dei consumatori di ogni fascia d’età e al cambiamento degli stili di vita. Gli chef della Federazione italiana cuochi e il tartufo sono entrambi ambasciatori del nostro miglior Made in Italy nel mondo. Un connubio vincente che ha nella qualità il suo punto di forza”. "Diffondere attraverso la cucina professionale la cultura della qualità territoriale e i modelli locali di gastronomia, siamo sicuri, sarà un valore ed elemento trainante l’offerta ristorativa post Covid e farà la differenza anche nel mercato globalizzato dell’accoglienza di domani – spiega il presidente della Federcuochi Rocco Cristiano Pozzulo -. Nasce da qui, e a questi valori è ispirata, l’intenzione di dare slancio ad una cultura gastronomica gourmet ma anche sostenibile, che favorisca il consumo e giusto impiego del tartufo a tavola, la sua promozione in Italia ed all’estero e la creazione in cucina e in sala di nuove competenze e mestieri”. (segue) (com)