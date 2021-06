Mipaaf: protocollo intesa con Federazione Cuochi e Accademia del tartufo nel mondo (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il protocollo consta di otto articoli e avrà la durata di 12 mesi, rinnovabili automaticamente per i successivi 12. “Si celebra oggi – afferma Giuseppe Cristini, direttore della rivista Accademia del tartufo nel mondo - il patto più raffinato e gourmet della storia. Il tartufo, i grandi chef e le Istituzioni guardano oltre. Con il Ministero che ci mette la faccia, la grande cucina italiana pronta a riprendere il suo ruolo e il piglio culturale e autorevole di Accademia del tartufo che parla al mondo. Siamo pronti a corteggiare tutta la ristorazione italiana e internazionale e ad accompagnarla verso una ripresa culturale e gastronomica e quindi economica. Il tartufo è un cibo per sognatori e - conclude Cristini - necessita di narrazione, di profonde conoscenze e competenze che partono dal bosco e arrivano fino alla tavola”. (com)