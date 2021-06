Mauritania: necessari 2,5 milioni di dollari per lotta alla malnutrizione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il delegato regionale della Mauritania per la solidarietà nazionale e la lotta all'esclusione (Taazour), Mohamed Bouasria, ha dichiarato che la sua istituzione coprirà il 50 per cento del fabbisogno annuale del Paese per la lotta alla malnutrizione e il 75 per cento il prossimo anno. Secondo Bouasria sono necessari 2,5 milioni di dollari per affrontare il fenomeno. Il delegato è intervenuto ieri durante la firma di un accordo tra la delegazione, il ministero della Salute e il Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia (Unicef) volto a garantire un primo sostegno per la lotta alla malnutrizione. Bouasria ha definito l’accordo “un primo tentativo di partenariato tra i dipartimenti ministeriali e le organizzazioni con lo scopo di compiere i primi passi nell’ambito della lotta alla malnutrizione all’interno del Paese”.(Res)