Algeria-Italia: l'ambasciatore Pugliese partecipa a convegno su tratta esseri umani organizzato da Unodc

- L'ambasciatore d'Italia ad Algeri, Giovanni Pugliese, ha partecipato oggi al convegno nazionale sui procedimenti giudiziari nei casi di tratta di persone organizzato ad Annaba dall'ufficio delle Nazioni Unite contro la droga e il crimine (Unodc) in partenariato con il Comitato nazionale algerino per la prevenzione e la lotta contro la tratta di persone. Lo riferisce la rappresentanza diplomatica d'Italia ad Algeri sul proprio sito internet. L'iniziativa mira a favorire la formazione e lo scambio di esperienze di oltre quaranta tra magistrati, poliziotti e gendarmi algerini in servizio nelle province di Annaba, Soukh Ahras e El Tarf. Si tratta di tre regioni situate nella fascia nord-orientale, costiera e frontaliera del Paese. Il convegno è stato realizzato anche grazie a un contributo finanziario del Governo italiano. Alla presenza del presidente del Comitato nazionale algerino, di autorevoli rappresentanti del ministero della Giustizia, della Polizia, della Gendarmeria nazionale e dei principali media nazionali, nel suo discorso di apertura l'ambasciatore Pugliese ha enfatizzato come la lotta alla tratta delle persone sia una priorità per l'Italia, soprattutto alla luce dell'incidenza di tale fenomeno sull'aumento dei flussi migratori irregolari e dei legami con la criminalità organizzata. (segue) (Ala)