Algeria-Italia: l'ambasciatore Pugliese partecipa a convegno su tratta esseri umani organizzato da Unodc (2)

- Nel ricordare il ruolo pionieristico dell'Italia, dovuto soprattutto alle intuizioni essenziali di personalità come il giudice Giovanni Falcone, l'ambasciatore Pugliese ha sottolineato inoltre come l'Italia sia pienamente impegnata, anche nel quadro della Convenzione di Palermo e del suo Protocollo addizionale sul traffico di migranti, a promuovere il rispetto dei diritti fondamentali delle vittime della tratta di persone e del traffico di migranti, soprattutto con riferimento alle categorie più vulnerabili come le donne e i minori. Rivolgendosi quindi in particolare ai magistrati presenti, l'ambasciatore Pugliese ha richiamato le dichiarazioni rese dalla ministra italiana della Giustizia, Marta Cartabia, in occasione della recente Commissione sulla prevenzione del crimine e la giustizia penale tenutasi a Vienna: "Praticare la giustizia significa rimuovere le cause profonde del crimine; richiede prevenire e sradicare le radici profonde dei crimini e non solo eliminarne i frutti malati". Nell'ambito della sua missione ad Annaba, l'ambasciatore Pugliese ha infine colto l'occasione per incontrare, per la seconda volta dall'inizio del suo mandato in Algeria, il wali della provincia, con cui ha discusso delle opportunità di sviluppo di una città molto importante nel Paese e che ha storici legami, commerciali, culturali e umani, con l'Italia. (Ala)