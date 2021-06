Hong Kong: Pechino celebra anniversario legge sicurezza, la "strada giusta"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con l'entrata in vigore della legge sulla sicurezza nazionale, avvenuta un anno fa, la società di Hong Kong "è tornata sulla strada giusta, con la sicurezza nazionale salvaguardata, lo stato di diritto messo in pratica e la giustizia perseguita". Lo ha dichiarato oggi in conferenza stampa il portavoce del ministero degli Esteri cinese, Wang Wenbin. "La legge sulla sicurezza ha garantito al meglio vari diritti e libertà legittimi dei residenti di Hong Kong e un ambiente più sicuro, il che è un fatto oggettivo che è stato riconosciuto da tutti", ha osservato Wang. "Qualsiasi tentativo di attaccare o diffamare la legge sulla sicurezza nazionale non riuscirà a fermare il buon governo e la prosperità di Hong Kong, secondo il principio 'Un Paese, due sistemi'", ha aggiunto il portavoce. Il 30 giugno 2020 i legislatori cinesi hanno votato all'unanimità per approvare la legge della Repubblica popolare cinese sulla salvaguardia della sicurezza nazionale nella Regione amministrativa speciale (Ras) di Hong Kong. (segue) (Cip)