Hong Kong: Pechino celebra anniversario legge sicurezza, la "strada giusta" (2)

- Amnesty International, in occasione del primo anniversario dell'entrata in vigore della legge voluta da Pechino, ha dichiarato che le autorità di Hong Kong hanno impiegato la legge sulla sicurezza nazionale per prendere di mira il dissenso e giustificare "censura, molestie, arresti e procedimenti giudiziari che violano i diritti umani". La legge sulla sicurezza ha creato "un'emergenza per i diritti umani per le persone che vivono nell'ex colonia britannica", ha affermato Yamini Mishra, direttore regionale per l'Asia-Pacifico di Amnesty International. "Questa legislazione radicale e repressiva minaccia di rendere la città una terra desolata per i diritti umani che assomiglia sempre più alla Cina continentale", ha aggiunto il direttore. In un rapporto di 47 pagine, il gruppo internazionale per i diritti umani passa in rassegna sentenze dei tribunali, note delle udienze e interviste ad attivisti, concludendo che la legislazione è stata utilizzata "per commettere una vasta gamma di violazioni dei diritti umani". La legge sulla sicurezza di Hong Kong prevede sanzioni per qualsiasi atto assimilabile a sovversione, secessione, collusione con forze straniere e terrorismo, con pene sino all'ergastolo. L'applicazione della legge ha comportato la realizzazione di un sistema autoritario ed "è stata usata come falso pretesto per frenare il dissenso", ha accusato Amnesty. (Cip)