Usa: la procura di Manhattan incriminerà la Trump Organization per evasione fiscale

- La procura di Manhattan, negli Stati Uniti, dovrebbe annunciare oggi l’incriminazione della Trump Organization e del suo direttore finanziario, Allen Weisselberg, per presunti illeciti legati al fisco. Lo rende noto il “Wall Street Journal” citando persone a conoscenza dei fascicoli d’indagine. Si tratterebbe delle prime accuse penali formali mosse nei confronti della compagnia dell’ex presidente Donald Trump dall’inizio delle indagini, ormai tre anni fa. Secondo il “Wall Street Journal”, è tuttavia improbabile che venga incriminato lo stesso Trump. Da mesi la procura distrettuale di Manhattan e la procura generale dello Stato di New York stavano indagando su una serie di azioni che sarebbero state poste in essere da Weisselberg e da altri dirigenti della Trump Organization per evitare il pagamento di tasse su benefit come auto, appartamenti e rette scolastiche ricevuti dall’azienda. Se i procuratori riuscissero a dimostrare che la presunta evasione fiscale era sistematica, allora potrebbero muovere più gravi incriminazioni nei confronti della compagnia dell’ex presidente Usa.(Nys)