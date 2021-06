Covid: Asl Viterbo, anche nella Tuscia parte campagna vaccinale itinerante

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domani a Montalto di Castro parte anche nella Tuscia la campagna itinerante vaccinazioni anti Covid avviata dalla Regione Lazio. Il camper di medici e infermieri della Asl di Viterbo, a partire dalle ore 9:00 e fino alle 16:00, sarà posizionato all'esterno del Poliambulatorio, in via Castrense 312 e provvederà a ospitare i cittadini, contattati in queste ore dalla centrale operativa aziendale con una modalità proattiva di raccolta delle adesioni, ai quali sarà erogato il vaccino Johnson & Johnson che prevede una sola somministrazione. Lo comunica in una nota la Asl di Viterbo. "La seconda tappa del tour vaccinale avrà, invece, luogo al poliambulatorio di Valentano, in via delle Mura Castellane, sempre con lo stesso orario. L'iniziativa messa in campo dalla Asl di Viterbo intende articolare ulteriormente la campagna vaccinale, in un'ottica di prossimità, coerentemente con tutte le azioni sviluppate dall'azienda sanitaria in questi mesi, ed è rivolta principalmente alle fasce di età individuate prioritarie nel piano vaccinale e che possono avere più difficoltà a raggiungere le sedi vaccinali attive nella provincia". (segue) (Com)