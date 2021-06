Covid: Asl Viterbo, anche nella Tuscia parte campagna vaccinale itinerante (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Altro fattore volto a facilitare l'adesione è la scelta del vaccino, a vettore virale Janssen di Johnson & Johnson, monodose e che non necessita di richiamo - spiega la nota -. La presenza dei professionisti e del camper Asl sul territorio rappresenterà anche un momento di confronto e un'occasione per la popolazione di chiedere chiarimenti, cercare risposte ai dubbi e avere informazioni sulla base dello stato di salute circa la soluzione più appropriata nella scelta del vaccino, nonché per valutare con il curante e con il medico vaccinatore eventuali controindicazioni. Grazie alla collaborazione che, fin dall'inizio della pandemia, si è creata con tutti i comuni del Viterbese, anche per questa iniziativa gli amministratori locali stanno realizzando azioni sensibilizzazione della popolazione, affinché le adesioni alla campagna itinerante possano consentire al camper della Asl di toccare il numero più ampio possibile di paesi". (Com)