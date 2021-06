Lavoro: Orlando, al lavoro per rafforzare contratto di espansione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Stiamo lavorando anche per rafforzare uno strumento molto caro alle imprese, il contratto di espansione, che si è rivelato particolarmente utile per la gestione della riorganizzazione aziendale e per le transizioni occupazionali. Sempre con il decreto legge cosiddetto Sostegni bis abbiamo ridotto la soglia minima necessaria per poter utilizzare lo strumento". Lo ha sottolineato il ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, Andrea Orlando, durante il question time alla Camera nel rispondere ad un'interrogazione sulle iniziative per la creazione di nuovi posti di lavoro, alla luce delle ricadute occupazionali dell'emergenza pandemica (De Girolamo - CI). L'esponente dell'esecutivo ha, poi, proseguito: "Stiamo ora valutando l'introduzione di ulteriori agevolazioni contributive in favore delle imprese che stipulano questi contratti, in particolare prevedendo uno sgravio contributivo totale per chi instaura partnership con gli Its e le Università, ovvero per chi decida di assumere donne e giovani in apprendistato". (Rin)