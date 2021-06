Ue: Italia, Commissione approva acquisizione Aviva da parte di Allianz

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione europea ha annunciato di aver approvato l'acquisizione del controllo esclusivo di Aviva Italia S.p.A. da parte di Allianz S.p.A., entrambe italiane. Aviva Italia è attiva nella fornitura e distribuzione di servizi assicurativi in Italia e Allianz offre tali servizi anche in Italia. L'operazione proposta dà luogo a un numero limitato di sovrapposizioni orizzontali e verticali in relazione alle attività delle società nella fornitura e distribuzione di assicurazioni del credito e cauzioni in Italia. La Commissione ha concluso che l'operazione proposta non solleverebbe problemi di concorrenza dato il suo impatto limitato sui mercati interessati. L'operazione è stata esaminata secondo la normale procedura di revisione della fusione. (Beb)