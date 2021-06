Ue: Commissione, sì a proroga Fondo garanzia Pmi e Garanzia Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione europea ha ritenuto che la proroga e la modifica di due regimi italiani esistenti a sostegno delle imprese colpite dall'epidemia di coronavirus siano in linea con il quadro temporaneo sugli aiuti di Stato. Gli schemi originari, denominati "Fondo di garanzia per le Pmi" e "Garanzia Italia" (di Sace), sono stati entrambi approvati dalla Commissione nell'ambito del quadro temporaneo. La Commissione ha spiegato che l'Italia ha notificato alcune modifiche ai regimi esistenti, tra cui in particolare una proroga del periodo ammissibile, fino al 31 dicembre 2021 e un aumento della durata massima dei prestiti garantiti da sei a otto anni, con conseguente adeguamento dei premi. La Commissione ha riscontrato che i regimi, così come modificati, continuano ad essere in linea con le condizioni stabilite nel quadro temporaneo. In particolare, la modulazione delle scadenze e dei premi è in linea con le condizioni e i limiti previsti dal quadro temporaneo e con la casistica sviluppata dalla Commissione e l'aiuto sarà concesso entro il 31 dicembre 2021. La Commissione ha concluso che i regimi, così come modificati, restano necessari, adeguati e proporzionati per porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro. (Beb)